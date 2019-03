Gemeente onderzoekt herstelling bushokje Engelsesteenweg met vandalismebestendige materialen Kristof Pieters

28 maart 2019

17u23 0 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren gaat bekijken of het bushokje Saftingen hersteld kan worden met materialen die beter bestand zijn tegen vandalisme.

Omdat er geen enkel bushokje op de baan van Doel naar Kieldrecht beschutting geeft, hebben de ouders van Senne (13) het heft in eigen handen genomen. De gevandaliseerde bushalte Saftingen werd met enkele oude zeilen en spanriemen wind- en vooral waterdicht gemaakt zodat hun zoon voortaan droog op school aankomt. In de gemeenteraad vroeg Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) waarom er geen herstelling kan gebeuren met andere materiaal dan glas zoals metalen platen. “Want een bushalte zomaar opgeven, is ook geen oplossing”, vindt hij.

Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) wijst erop dat er in Beveren tientallen op- en afstapplaatsen bestaan waar evenmin beschutting is. “We selecteren deze plaatsen op basis van het aantal reizigers maar soms is er simpelweg geen plaats zoals aan de druk gebruikte halte aan Vijfstraten. Het is dus niet zo vreemd dat een halte met welgeteld één reiziger per dag geen topprioriteit is. We spelen normaal gezien altijd kort op de bal bij vandalisme maar in Doel is het nog sneller opnieuw kapot geslagen. We gaan niettemin bekijken of we voor die plek een andere oplossing kunnen vinden die duurzamer is.”