Gemeente maakt inventaris op van asbest in eigen gebouwen Kristof Pieters

27 december 2018

18u31 0 Beveren De gemeente Beveren gaat een inventaris laten opmaken van de aanwezigheid van asbest in het eigen patrimonium. Dat gaat om gebouwen van de gemeentelijke diensten en het OCMW maar ook scholen.

De gemeente zal de asbestinventarisatie spreiden over enkele jaren. Er zal een contract worden afgesloten met een gespecialiseerde firma en dit voor een periode van twee jaar met een verlengmogelijkheid tot vier jaar. Aan het opmaken van die inventarissen hangt een stevig prijskaartje van 169.763 euro.

In de gemeenteraad vroeg Stijn De Munck (Groen-sp.a) of men die inventaris eventueel kan uitbreiden naar individuele gebouwen. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is dit voor particulieren een onmogelijke opdracht en bovendien onbetaalbaar. “We willen wel bekijken of we ook infrastructuur van clubs die niet eigendom is van de gemeente kunnen laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest.”

Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) wil dat het college toch eerst eens peilt bij andere gemeenten. “Vooral in Nederland is men toch wel iets ambitieuzer op dit vlak. We mogen niet zomaar zeggen dat het een onmogelijke taak is want asbest is een groot probleem.”

Volgens Van de Vijver moet zo’n grootschalige aanpak beslist worden op regeringsniveau. “Dit is niet de taak van een gemeente”, vindt hij. “Bovendien is er ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid. Als burgers weten dat er asbest is in de woning, moet men dit zelf aanpakken. We moeten het risico trouwens niet overroepen. Dat is er alleen als de asbestplaten worden gebroken of bij brand.”