Gemeente koopt woning op rooilijn Grote Baan Kristof Pieters

17 januari 2019

18u29 0 Beveren De gemeente Beveren heeft een verkoopovereenkomst afgesloten voor een woning langs de Grote Baan in Melsele. Die staat met een aanpalend pand op de rooilijn en zal daarom worden afgebroken.

De eigenaar had de woning langs de Grote Baan 255 in Melsele, op een perceel van 840 m2, zelf te koop gezet. De gemeente liet daarop een schattingsverslag maken en bereikte met de eigenaar een compromis dat intussen getekend werd. Ook de gemeenteraad heeft haar goedkeuring al gegeven. “Het gaat om één van twee woningen die op de rooilijn staan en naar voor springen”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA). “Zowel het warenhuis Aldi als de woningen aan de andere kant staat een heel eind naar achter. We willen het pand na aankoop afbreken en nadien zal het terug verkocht worden als bouwgrond.”