Gemeente koopt voetbalplein VK Frema aan Kristof Pieters

13 maart 2019

15u07 0 Beveren De gemeenteraad heeft de aankoop goedgekeurd van een voetbalveld in de Zakdam in Melsele. Het gaat om het veld van VK Frema. Ook de kantine en de omliggende gronden zijn in de aankoop inbegrepen.

De aankoop van het voetbalveld komt er op vraag van de eigenaar zelf die het aan het gemeentebestuur aanbod. Aangezien er een tekort is aan velden voor het liefhebbersvoetbal, hapte de gemeente toe en werd een akkoord bereikt. Bij de aankoop horen nog twee andere percelen met een oppervlakte van 5.583 vierkante meter. Mogelijk kunnen we hier ook parkeergelegenheid creëren. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is het de bedoeling dat de bestaande clubs van het plein gebruik kunnen blijven maken. Op vraag van gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen) zal de kantine eveneens worden onderzocht op asbest.