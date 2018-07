Gemeente koopt Parochiekring om te slopen NA INVESTERING VAN 416.500 EURO VOLGT PLAN VOOR ZONE ACHTER KERK KRISTOF PIETERS

18 juli 2018

02u35 0 Beveren De gemeente maakt 416.500 euro vrij voor de aankoop van de Parochiekring in Vrasene. Het aftandse gebouw zal nog een tijdje gebruikt kunnen worden door verenigingen, maar gaat wel onder de sloophamer. Er zal een masterplan worden opgemaakt dat ook de parking achter de kerk en het oud-gemeentehuis omvat.

De Parochiekring in Vrasene is nu nog in gebruik door onder meer de fanfare en de schuttersvereniging, maar het gebouw heeft zijn beste tijd gehad. De eigenaar, de vzw Parochiale Werken, heeft de voorbije jaren niet meer geïnvesteerd in het complex. De Parochiekring wordt af en toe nog verhuurd voor feesten, maar ook die interesse is tanend. Net als in andere deelgemeenten wil de vzw Parochiale Werken zich bezighouden met de kerntaken en niet met de accommodatie van verenigingen. Daarom zijn er al een tijdje onderhandelingen aan de gang met het gemeentebestuur.





Gebrek aan parking

"We wachten enkel nog op een bodemattest om de koop te bezegelen", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Via een begrotingwijziging maken we hiervoor 416.500 euro vrij. Het gaat ons vooral om de gronden. Die sluiten aan bij de bestaande parking achter de kerk waar het oud-gemeentehuis zich bevindt. We hebben zelf nog geen concrete plannen voor de hele site. Dat zal iets voor het bestuur van de volgende legislatuur worden. Het is alleszins wel de bedoeling om een masterplan op te maken waarbij alle noden van Vrasene eens opgelijst worden. Er is bijvoorbeeld vaak een gebrek aan parking. Vanuit de cultuurraad is ook gevraagd om toch een zaal te behouden waar verenigingen festiviteiten kunnen organiseren. Dat zal uiteraard ook meegenomen worden. Verder willen we ook een verbinding voor zachte weggebruikers met de achterliggende wijk."





Niemand op straat

Volgens burgemeester Van de Vijver kunnen verenigingen voorlopig op beide oren slapen. "We gaan zeker niemand op straat zetten. De sloop van de Parochiekring zal nog wel een tijdje op zich laten wachten. Het is wel nog niet zeker of we de bestaande zaal gaan opknappen voor die resterende periode. Het sop moet de kolen waard zijn natuurlijk."





De Parochiekring was vroeger het bruisende hart van Vrasene, maar intussen zijn veel verenigingen er weggetrokken. Onder meer KSA Frassati besloot de afgeleefde lokalen achter de zaal te verlaten en bouwde intussen een nieuwbouw in de sportzone.





Volgens schepen van cultuur Johan Smet (N-VA) heeft OC 't Klooster, dat tien jaar geleden de deuren opende, verschillende functies overgenomen. "Maar we kunnen in de foyer of in de kapel wel geen feesten toelaten voor meer dan 150 personen", benadrukt hij. "Als de Parochiekring verdwijnt, zal er dus nergens plaats zijn voor bijvoorbeeld een teerfeest. Bij verenigingen is dit een bekommernis. De mogelijkheid van een nieuwe zaal zal dus daarom mee onderzocht worden in het masterplan", aldus Smet.