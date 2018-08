Gemeente klaar voor 13e Internationaal Straattheaterfestival 09 augustus 2018

02u36 0 Beveren De gemeente is klaar met het programma voor het Internationaal Straattheaterfestival, dat ondertussen al aan de dertiende editie toe is tijdens de Beverse Feesten.

Heel wat binnen- en buitenlandse artiesten zijn op 24, 25 en 26 augustus van de partij in Beveren, vanuit Frankrijk, Spanje en Italië tot Canada, Argentinië en Guatemala.





Het oud atletiekplein en de speelplaats van het KA Beveren en BS De Bever blijven de uitvalsbasis van het straattheaterfestival. Vorig jaar bleek al dat die keuze geslaagd was. "We kunnen dit jaar nog spectaculairdere acts aantrekken, die vroeger door plaatsgebrek niet haalbaar waren", klinkt het. In totaal zullen er meer dan vijftig acts gratis te bewonderen zijn. "We hebben samenwerkingen met andere straattheaterevents afgesloten, wat een programma met internationale topproducties en voldoende variatie mogelijk maakt", aldus schepen voor Evenementen Raf Van Roeyen (CD&V).





Grote meerwaarde

De uitbouw van het straattheaterluik bij de Beverse Feesten is volgens Erik Apers onmiskenbaar een grote meerwaarde. "Dit is een groot, driedaags festival geworden dat niet meer weg te denken is van de Beverse Feesten. Ook op de internationale festivalkalender van het straattheater hebben we een plaats ingenomen. Het festival kan rekenen op een trouw publiek dat al lang niet meer alleen uit Beveren komt."





Alle info: https://straattheaterfestivalbeveren.wordpress.com.





(JVS)