Gemeente huldigt bijzondere sportprestaties 09 februari 2018

Het gemeentebestuur en de sportraad hebben een aantal mensen gehuldigd omwille van een bijzondere sportprestatie. Ze namen deel aan een groot event of presteerden op een bijzonder sportevent. Koen Meersschaert ondernam een poging om de Kilimanjaro te beklimmen met een groep Parkinsonpatiënten. Tine De Caigny stuntte met de Red Flames met hun deelname aan het EK voetbal voor dames in Nederland. Lowie Stuer en Sam Deroo van de Red Dragons behaalden een vierde plaats op het EK volleybal voor heren in Polen. Lowie werd ook verkozen tot beste libero van het toernooi.





(PKM)