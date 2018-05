Gemeenschapswacht moet politie ontlasten TOEZICHTHOUDENDE TAKEN ZULLEN VAN AGENTEN OVERGENOMEN WORDEN KRISTOF PIETERS

23 mei 2018

02u35 0 Beveren De politiezone Waasland-Noord onderzoekt op vraag van voorzitter Marc Van de Vijver de mogelijkheid om gemeenschapswachten in te zetten voor een aantal taken om zo de structurele onderbezetting bij de politie te verlichten.

Korpschef Leo Mares trok bij de voorstelling van het jaarverslag begin deze maand nog aan de alarmbel. De politiezone Waasland-Noord kreeg het voorbije jaar namelijk meer interventies te verwerken, maar moest die afhandelen met minder personeel. Er is nu reeds een onderbezetting van 9 procent voor het operationeel kader en liefst 18 procent voor het administratief en logistiek personeel. Als gevolg hiervan steeg ook de gemiddelde aanrijtijd lichtjes.





Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), die ook voorzitter is van de politieraad, heeft de korpschef nu gevraagd om de inzet van gemeenschapswachten te onderzoeken. "Die kunnen de politie ontlasten bij heel wat taken zoals toezicht tijdens de wekelijkse markt of op evenementen", legt hij uit. "Als de politie zich daarmee moet bezighouden, heeft ze immers geen tijd voor andere taken. Agenten kunnen het best op de baan zijn om snel te reageren op noodoproepen."





Momenteel heeft enkel Stekene drie gemeenschapswachten in dienst. Beveren en Sint-Gillis-Waas hebben er geen.





Toezicht houden

De gemeenschapswachten zijn herkenbaar aan hun uniforme paarse werkkledij met hetzelfde embleem. Ze kunnen ook ingezet worden als gemachtigde opzichters. Daarnaast mogen ze automobilisten aanspreken over hinderlijk of verkeerd parkeren, maar ook mogen ze inbreuken vaststellen tegen de gemeentelijke reglementen die met GAS-boetes bestraft kunnen worden. "Dat laatste is echter niet meteen de prioriteit", benadrukt Van de Vijver. "Het is in de eerste plaats de bedoeling om toezicht te houden. Ook op grote evenementen zoals de Beverse Feesten zijn gemeenschapswachten geknipt om een oogje in het zeil te houden zodat de politie zich met meer dringende zaken kan bezig houden."





Voor de hele zone

Het politiecollege buigt zich op de eerstvolgende zitting over het dossier. "We willen dit gecoördineerd aanpakken voor de hele zone en niet voor Beveren alleen", legt Van de Vijver uit. De gemeenschapswachten komen ook bovenop en niet ter vervanging van de privébewakingsfirma waarmee de politie nu al samenwerkt. Die houdt vooral een oogje in het zeil op risicovolle plaatsen zoals de tramterminus in Melsele en deelgemeente Doel.





In 2017 werden er in Beveren alleen al 262 GAS-boetes uitgeschreven. Dat is een forse stijging tegenover de 102 GAS-boetes het jaar voordien. Volgens de korpschef gaat het vooral om overtredingen van het samenscholingsverbod in Doel en het verbod om leegstaande woningen te betreden.