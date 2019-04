Geld en juwelen gestolen bij inbraak in Kasteeldreef Kristof Pieters

08 april 2019

Dieven hebben zaterdag ingebroken in een woning in de Kasteeldreef in Beveren. Ze gingen aan de haal met een som geld en gouden juwelen. In de Luitenant Van Eepoelstraat in Beveren werd zondagavond ook nog een inbraakpoging vastgesteld in een woning maar hier raakten de dieven niet binnen.