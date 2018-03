Geen vervanging voor alle zieke leerkrachten 08 maart 2018

De gemeente Beveren heeft een brief gestuurd naar alle ouders van kinderen uit het gemeentelijk basisonderwijs om begrip te vragen voor de huidige ziekteperiode in de acht basisscholen. Door de ziektegolf is er een acuut personeelstekort ontstaan. "Het is voor ons onmogelijk geworden om alle zieke leerkrachten te vervangen", zegt algemeen directeur Kris Deckers. "We moeten daarom op zoek naar alternatieven. Op heel wat plaatsen springen zorgleerkrachten bij en soms ook de directeur in. Verder worden er hier en daar klasgroepen samen gezet. We proberen kwalitatieve oplossingen te vinden, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. We hebben zelfs een aantal gepensioneerde leerkrachten gecontacteerd om tijdelijk in te springen, maar niemand is op die vraag ingegaan." Deckers schat dat er momenteel gemiddeld 15 procent van de leerkrachten ziek is per school.





Centrumschool

"Vooral in de Centrumschool in de Bosdamlaan is er een groot probleem en daar hebben ouders wat gemord omdat hun kinderen steeds andere leerkrachten kregen", vult schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V) aan. "In deze school zijn de problemen nog groter omdat er bovenop de huidige ziektegolf ook een aantal personeelsleden voor een langere periode zijn uitgevallen. We vragen ouders daarom begrip voor deze bijzondere situatie." (PKM)