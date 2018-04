Geen verkoop, wel symbolisch afscheid gemeentehuis 13 april 2018

Op 9 mei zal er een symbolisch afscheid georganiseerd worden aan het gemeentehuis in Melsele. Groen-sp.a raadslid Issam Benali vroeg op de gemeenteraad of er ook effectief al plannen zijn om het gemeentehuis te verkopen maar dat blijkt niet het geval. "Er is op korte termijn geen sprake van een verkoop", verzekert burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Het plan is wel om de permanentie van de dienst bevolking en het kantoor van de wijkagent op termijn te verhuizen naar ontmoetingscentrum De Boerenpoort maar het oude gemeentehuis zal voorlopig nog niet van de hand worden gedaan. Het inspireerde een groep van Melselenaars, die ook tijdens de Dorpsfeesten geregeld met een aparte activiteit uitpakt, wel om een ludiek afscheid te organiseren. Het college gaf hiervoor ook toestemming.





(PKM)