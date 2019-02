Geen toelage voor dakwerken aan kerk door zoekgeraakt subsidiedossier Kristof Pieters

07 februari 2019

De gemeente Beveren zal meer geld moeten ophoesten voor het uitvoeren van herstellingswerken aan het dak van de Sint-Petrus en Pauluskerk in Kallo omdat er geen toelage komt van het Vlaams gewest. Het subsidiedossier blijkt namelijk zoekgeraakt.

Reeds in 2012 stelde de kerkraad van Kallo een architect aan voor het uitvoeren van herstellingswerken aan het dak van de kerk. De kostprijs van de werken werd geraamd op 136.142 euro en in de meerjarenplanning opgenomen voor 2019. Normaal gezien zou het Vlaams gewest een toelage geven van 38.642 euro maar omdat het subsidiëringsdossier zoek is geraakt en niet werd behandeld door de administratie van het Vlaamse gewest, kan het kerkbestuur van Kallo geen aanspraak meer maken op de subsidie. Intussen is de raming al geactualiseerd en bedraagt deze 140.806 euro. De gemeente zal de meerkost van de werken op zich nemen.