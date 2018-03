Geen subsidie voor aankoop woonwagenterrein 15 maart 2018

02u56 0

De gemeente Beveren krijgt geen subsidie voor de aankoop van een woonwagenterrein in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Het compromis werd ondertekend onder de opschortende voorwaarde van een subsidie maar ondanks de weigering beslist het college de aankoop toch definitief af te sluiten. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.420 vierkante meter en is geschikt voor zeven plaatsen. Voor elke standplaats wordt een waarborg gevraagd van 300 euro en daarbovenop 100 euro retributie per maand. Omdat er vele vragen van kandidaten zijn, zal er worden gewerkt met een wachtlijst. De woonwagenbewoner moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen en mag geen huis hebben. Een oude klompenmakerij op de site moet bewaard blijven volgens Erfgoed. Een bestemming voor de schuur is er nog niet. (PKM)





Meer over Beveren

Pastoor Steenssensstraat