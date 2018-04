Geen stembureau in woonzorgcentrum 13 april 2018

02u44 0

Het gemeentebestuur van Beveren zal geen verkiezingsbureau inrichten in een woonzorgcentrum. Raadslid Stijn De Munck van Groen-sp.a Beveren reageert ontgoocheld.





Hij vroeg reeds in april vorig jaar om een stembureau in te richten in een woonzorgcentrum. "Voor bewoners van een rusthuis is het moeilijk om zelfstandig te kunnen stemmen", motiveert hij zijn vraag. "De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls willen zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom zijn. Stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra kunnen bovendien ook opengesteld worden voor de omwonenden." Het college heeft de vraag echter negatief geadviseerd.





In 2003 waren er stembureaus in De Notelaar en in Briels maar een meerderheid van de bewoners ging niet stemmen. Intussen is de graad van zorgbehoevendheid alleen maar gestegen. (PKM)