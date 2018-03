Geen parkeertoren, wel ondergrondse parking én gratis MAQUETTE TOONT INWONERS NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM KRISTOF PIETERS

14 maart 2018

02u49 0 Beveren Dankzij een maquette in het gemeentehuis kunnen inwoners nu eindelijk ontdekken hoe het nieuwe Administratief Centrum en politiekantoor eruit zal zien. Een parkeertoren op het Gravenplein komt er niet meer, wel een ondergrondse parking die gratis zal zijn.

Ondanks de vrieskou van enkele weken geleden zit de bouw van het nieuwe politiekantoor op schema. "De werf heeft de maximale bouwhoogte bereikt", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Wie nu langs de werf passeert, krijgt een vrij goed beeld van de hoogte van het gebouw." De bouw van de tweede fase - het eigenlijke Administratief Centrum - kan pas starten als het oude politiecommissariaat gesloopt is. Normaal verhuist de politie begin 2019. Het einde van de werken en de ingebruikname van het volledig gebouw is voor 2020.





Schaal van 1 op 100

Wie zolang niet wil wachten, kan vanaf vandaag terecht in het gemeentehuis waar een maquette een realistisch beeld van de hele site geeft. De maquette werd gebouwd op een schaal van 1:100.





"Ondanks alle inspanningen blijken heel wat inwoners toch niet goed te weten wat de functie is van het gebouw en hoe het er zal gaan uitzien. Recent dachten enkele mensen zelfs dat er een skipiste werd opgetrokken terwijl het om de vloerplaat ging van ons auditorium. Misschien zijn we toch iets tekort geschoten op vlak van communicatie. In een poging om de abstracte ruwbouw die vandaag in het straatbeeld verschijnt wat duidelijker te maken, is daarom deze maquette gemaakt. We gaan ook deelnemen aan Open Wervendag op zondag 6 mei", aldus Van de Vijver.





Intussen is de gemeente ook al volop bezig met de afwerking van het omliggende Gravenplein. Het idee van een parkeertoren met daarboven appartementen is opnieuw afgevoerd. "De ruimte is beperkt en we willen die belangrijke gronden zolang mogelijk vrijwaren", legt Van de Vijver uit.





Zelfde aantal plaatsen

"Eenmaal bebouwd, is er geen weg terug en je weet nooit aan welke dienstverlenende infrastructuur er in de toekomst nood zal zijn. Daarom is er opdracht gegeven aan het studiebureau om een ondergrondse parking te ontwerpen. Een belangrijk criterium hierbij is dat het aantal parkeerplaatsen hetzelfde moet blijven als vandaag. In het verleden is er al studiewerk gedaan en bleek de grondwaterspiegel te hoog, maar nieuwe boringen tonen aan dat een ondergrondse parking technisch toch mogelijk is. Esthetisch is dat een stuk beter dan een parkeertoren. Op het gelijkvloers komen er voor de ingang van het administratief centrum 32 plaatsen voor mindervaliden, kortparkeren en elektrisch opladen van auto's. De rest zal dus ondergronds moeten staan, maar dit zal wel gratis moeten blijven. Beveren heeft altijd het gratis parkeren op een boogscheut van het centrum als troef uitgespeeld en dat mag niet veranderen", besluit Marc Van de Vijver.