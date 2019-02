Geen parkeerchaos meer op Gravenplein Kristof Pieters

28 februari 2019

18u14 0 Beveren De parking op het Gravenplein is voltooid en het resultaat laat niet lang op zich wachten. Nooit eerder werd er zo ordentelijk geparkeerd op het plein. Het enige wat nodig bleek was het aanbrengen van rijstroken in asfalt.

Door de bouw van het nieuwe politiecommissariaat en het administratief centrum voor gemeente en OCMW wordt de grote centrumparking op het Gravenplein in Beveren meer gebruikt dan vroeger. Toen diende dit deel in principe enkele als ‘overflowparking’ zoals tijdens de dinsdagmarkt of druk bezochte evenementen. De parking in steenslag leed hieronder en om de haverklap ontstonden er diepe putten. Daarom liet het college aanrijstroken in asfalt zullen aanleggen. “Het idee is geniaal in zijn eenvoud”, zegt schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V). hij deed de inspiratie op aan de parking Gedempte Dender in Dendermonde die op een gelijkaardige manier werd ingericht. “De aanrijstroken in asfalt zorgen ervoor dat de parking kan ‘ingedeeld’ worden en er voortaan niet kriskras door elkaar wordt geparkeerd. Hierdoor kan de capaciteit ook veel beter benut worden”, klinkt het tevreden.