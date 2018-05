Geen meerderheid voor afsluiten Vendoornstraat 04 mei 2018

In de wijk Vendoorn in Melsele is bezorgdheid ontstaan over een plan om de straat te knippen en de doorgang richting rotonde en tramterminus af te sluiten. "De bewoners hebben schrik dat er een 'eiland' gecreëerd wordt", weet Issam Benali (Groen-sp.a). "De straat wordt aan de andere kant immers doorkruist door de goederenspoorlijn naar de haven en soms is die weg lang geblokkeerd als er een trein passeert."





Geen voorstander

Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) bevestigt dat de gemeente een enquête heeft gehouden in de wijk.





"Dat gebeurde nadat enkele burgers zelf kwamen aankloppen en vroegen om een oplossing te zoeken voor het sluipverkeer", legt Van Roeyen uit. "We hebben daarom het voorstel eens voorgelegd aan de rest van de bewoners. We zijn nog bezig met het verzamelen van alle gegevens, maar onze eerste indruk is wel dat een meerderheid van de bewoners geen voorstander is om de straat af te sluiten."





