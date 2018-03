Geen klacht tegen dijkgraaf over seksuele intimidatie 30 maart 2018

03u04 0 Beveren Er is geen klacht ingediend tegen dijkgraaf Theo De Roeck wegens seksuele intimidatie. Dat laat ontvanger-griffier Caroline Neels weten.

Woensdag werd de dijkgraaf met een meerderheid van stemmen binnen het polderbestuur tijdelijk aan de kant gezet. Aanleiding waren verkoopbeloften van gronden voor de havenuitbreiding terwijl de leden van de Polder zich daar uitdrukkelijk altijd tegen verzet hebben. Tijdens de algemene vergadering las de advocaat van het Polderbestuur een klacht voor die was ingediend door Caroline Neels. De ontvanger-griffier verduidelijkt dat het alleen gaat om pesterijen, maar het indienen van de klacht kon enkel op een voorgedrukt formulier waar een opsomming stond van pesterijen, grensoverschrijdend gedrag en geweld.





Onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens vindt alvast dat de algemene vergadering een verstandige beslissing heeft genomen door de provincie te vragen de dijkgraaf te schorsen en onderzoek te voeren. Ook het actiecomité Doel 2020 is tevreden. "Met dijkgraaf Theo De Roeck is een belangrijke 'untouchable' van zijn voetstuk gevallen. We hopen dat het Polderbestuur vanaf nu weer doet wat het moet doen: de belangen dienen van de polder en haar mensen." (PKM)