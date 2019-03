Geen inbrekers gevat maar wel reeks verkeersinbreuken bij controleactie ‘Goliath’ Kristof Pieters

29 maart 2019

De politie van de zone Waasland-Noord nam donderdagavond en -nacht deel aan de grote controleactie ‘Goliath’ in Oost-Vlaanderen. De politieploegen hadden daarbij extra aandacht aan diefstallen uit bestelwagens en diefstallen uit handelszaken en patrouilleerden in de grensstreek en op verschillende belangrijke uitvalswegen. Via ANPR (automatische nummerplaatherkenning) werden 4.309 voertuigen gecontroleerd. Dit leverde 45 hits op. In totaal werden 7 voertuigen effectief gecontroleerd. Eén voertuig werd in beslag genomen wegens niet-verzekerd. Daarnaast werden twee processen-verbaal uitgeschreven voor het ontbreken van een keuringsbewijs, 1 voor rijden zonder rijbewijs, 2 voor een niet-verzekerd voertuig en 2 voor inbreuken op de wegcode.