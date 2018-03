Geen heropening afrit 't Kalf 02 maart 2018

03u01 0 Beveren Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) onderzoekt een aantal pistes om de verkeersdrukte aan het op- en afrittencomplex 10 in Vrasene op de E34 aan te pakken. Een heropening van de afrit 't Kalf in Sint-Gillis-Waas is echter niet aan de orde.

Dat vernam Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA). Het op- en afrittencomplex Vrasene is een zeer drukke verkeerswisselaar. Het is de ontsluiting voor de gemeenten Verrebroek en Kieldrecht in het noorden en Vrasene in het zuiden. Verder zijn er een pak vrachtwagens die naar de haven rijden. De verkeerswisselaar werd twee jaar geleden volledig heringericht. Ondanks alle maatregelen staat er echter tijdens piekmomenten nog steeds een file op de E34, komende van Antwerpen , tot op de snelweg waarbij auto's tot ver op de pechstrook aanschuiven om de afslag te nemen. Dit creëert bijzonder gevaarlijke situaties. Recent werd het voorstel geopperd om de oude afrit 't Kalf tussen afrit 10 Vrasene en afrit 11 Kemzeke opnieuw te openen, maar volgens de minister is dat te gevaarlijk omdat de tussenafstand slechts 8,5 kilometer bedraagt. Ook Daniëls vreest dat dit enkel een verplaatsing is van de problemen. "De minister onderzoekt momenteel wel een aantal andere pistes om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar voor meer structurele oplossingen is het wachten op een herinrichting van een nieuw complex tussen Vrasene en Beveren." (PKM)