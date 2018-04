Geen fietspad of zone 30 in Ciamberlanidreef 24 april 2018

Beveren Groen-sp.a is verbolgen dat de Ciamberlanidreef geen fietspad krijgt.

Het gemeentebestuur wil er enkel suggestiestroken schilderen. "Met zoveel fietsers in de straat is een fietspad essentieel en een zone 30 het minimum in geval van suggestiestroken", zegt Kristien Hulstaert.





Bijgestuurd

Volgens schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) kan er na de heraanleg nog bijgestuurd worden als dit nodig blijkt. Volgens Hulstaert is het fietsvademecum nochtans heel duidelijk: ofwel is er plaats voor een gescheiden fietspad en dan kan de maximumsnelheid 50 km/u zijn, ofwel is er geen gescheiden fietspad. In dat geval wordt het verkeer gemengd en is 30 km/u de veiligste optie. Een stuk van de Donkvijverstraat zal wel als fietsstraat worden ingericht.





