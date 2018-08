Geen conciërge voor ontmoetingscentrum 18 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Beveren ziet geen brood in de huisvesting van een conciërge in het ontmoetingscentrum van Doel. Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) lanceerde dit voorstel op de raad. Na de laatste brandstichting in het klooster en ontmoetingscentrum heeft de gemeente van de verzekeringsmaatschappij een bedrag van 85.419 euro als vergoeding voor de schade ontvangen. "In antwoord op een schriftelijke vraag ontving ik het antwoord dat er reeds voor een bedrag van 37.000 euro werken werden uitgevoerd om alles te herstellen", zegt Stevenheydens. Met de overschot van de vergoeding van de brandverzekering kan men volgens het raadslid in het gebouw ook een conciërge huisvesten. Die kan dan een oogje in het zeil houden en verder vandalisme voorkomen. Volgens het gemeentebestuur zijn de nieuw genomen maatregelen met ijzeren platen echter wel afdoende. Bovendien is het ontmoetingscentrum niet meer in gebruik en heeft een conciërge dan ook weinig zin. (PKM)





