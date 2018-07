Geen blauwalg in water Fort Liefkenshoek 18 juli 2018

De massale vissterfte in de grachten van Fort Liefkenshoek in Kallo is niet veroorzaakt door de gevreesde bacterie blauwalg, maar wel het gevolg van zuurstofgebrek. Dat blijkt na controle van enkele stalen door de milieudienst. Het gebrek aan zuurstof in het water is het gevolg van de massale groei van algen in de fortgracht. "De algengroei is vooral te wijten aan de hoge temperatuur", zegt schepen van leefmilieu Dominique Tielens (N-VA). "Dit veroorzaakt 's nachts problemen omdat de algen dan veel zuurstof opnemen." Er werd al een pomp geplaatst om 's nachts zuurstof bij te pompen in het water, maar intussen zijn er wel al heel wat dode vissen uit de omwalling van het fort gehaald. Het is nu wachten tot de temperatuur daalt zodat het zuurstofpeil in het water weer kan stijgen (PKM)