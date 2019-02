Geen afspraken gemaakt voor zitje in Havenbedrijf Kristof Pieters

01 februari 2019

10u23 0 Beveren Er zijn geen afspraken gemaakt over het zitje van Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) in het Havenbedrijf Antwerpen. Beveren 2020 vreest dat het om een strategische spelletje gaat met een eenheid van bestuur voor het hele havengebied als einddoel.

Het Waasland is sinds dit jaar opnieuw vertegenwoordigd in het Havenbedrijf Antwerpen. Burgemeester Marc Van de Vijver werd gevraagd om in de raad van bestuur te zetelen. Antwerps havenschepen Annick De Ridder hoopt dat het toekennen van een zitje een eerste stap kan zijn naar een eenmaking van bestuur. In de Waaslandhaven zit het industrialisatiebeleid immers bij de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO).

Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) vreest daarom dat er achter de schermen spelletjes gespeeld worden om MLSO op te offeren. Volgens Van de Vijver zijn er echter geen voorwaarden gesteld. “Bij omvorming van het Havenbedrijf naar een NV, zijn we onze vertegenwoordiging verloren. Ik zie dit aanbod dus vooral als een opportuniteit om vanuit Beveren en het Waasland onze verzuchtingen kenbaar maken. Verder moet men hier niks achter zoeken. Het klopt dat er in Antwerpen een wens is naar eenmaking van bestuur. Als er een voorstel op tafel ligt, dan zullen we dat bekijken en een standpunt innemen. Dit stond trouwens ook al in de vorige bestuursakkoorden. Er is alleszins niks op voorhand afgesproken en er zijn geen voorwaarden gekoppeld aan dit zitje”, verzekert Van de Vijver.

Stevenheydens is echter niet gerustgesteld. “Achter de schermen is het debat blijkbaar toch volop bezig.”