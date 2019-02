Gedaan met schoolkamperen, vanaf nu digitaal inschrijven Gemeente verwacht nog geen capaciteitstekort dit jaar Kristof Pieters

01 februari 2019

14u02 2 Beveren De gemeente Beveren maakt een einde aan het schoolkamperen. Vanaf 11 maart kunnen ouders hun kind digitaal inschrijven voor een plaatsje bij de Sint-Maartenschool, het GTI en het Koninklijk Atheneum. De beschikbare plaatsen worden voortaan automatisch toegewezen. Het systeem houdt wel rekening met een aantal voorrangsgroepen. Broers en zussen van leerlingen die al op een bepaalde school zitten, behouden hun voorrang.

Met het digitaal inschrijvingssysteem willen de gemeente en de betrokken scholen vooral de massahysterie enigszins aan banden leggen. Het zien van kamperende ouders aan de schoolpoort zorgde vorig jaar namelijk voor een paniekreactie bij de rest. De voorbije jaren beperkte het schoolkamperen zich vooral tot de deur van de Sint-Maarten Middenschool maar vorig jaar dook er ook plots een klein tentenkamp op aan de poort van het Koninklijk Atheneum terwijl daar eigenlijk geen capaciteitsprobleem dreigde. Bij de Sint-Maarten Middenschool liep het helemaal uit de hand en werden er maar liefst 300 kamperende ouders geteld.

Uiteindelijk bleek het allemaal vergeefse moeite, want iedereen kon worden ingeschreven bij zijn of haar voorkeurschool. “Toch is de ongerustheid niet afgenomen”, zegt schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V). “Normaal gezien zou er een centraal aanmeldingssysteem komen op Vlaams niveau maar doordat er een belangenconflict is ingeroepen, is het dossier een jaar vertraagd. We wilden aanvankelijk ook nog een jaar wachten maar de drie secundaire scholen drongen aan om toch zelf al te starten met een digitaal inschrijfsysteem. Er wordt namelijk gevreesd dat het aantal kampeerders anders nog zal uitbreiden.”

Vanaf 11 maart 10 uur kan men zich dus digitaal aanmelden voor een plaats bij de Sint-Maarten Middenschool, het KA, het GTI of de Middenschool Stapsteen in Kruibeke. Zich uren op voorhand klaarzetten voor de computer is zinloos, want iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur. Men heeft namelijk een maand de tijd om zich aan te melden en een voorkeurschool aan te duiden. De beschikbare plaatsen worden vervolgens automatisch toegewezen, via loting dus. “Er wordt wel rekening gehouden met voorrangsgroepen”, benadrukt Claus. “Broers en zussen van leerlingen die al op een school zitten krijgen voorrang, net als kinderen van personeelsleden en ook een aantal zogenaamde ‘indicatorleerlingen’ die een schooltoelage krijgen. Woonplaats is geen criterium want anders zou dit discriminerend zijn voor kinderen uit omliggende gemeenten waar geen secundair onderwijs voorhanden is.”

Volgens schepen Claus is er echter weinig reden tot ongerustheid. “De kans is bijzonder groot dat elk kind een plaats krijgt in de voorkeursschool. Vorig jaar was dit namelijk ook het geval, ondanks alle kampeertoestanden.”

De volgende jaren wordt er echter wel een capaciteitstekort verwacht in het secundair onderwijs. “We hebben dit al besproken binnen de onderwijsraad”, vervolgt Claus. “De oprichting van een nieuwe school is voorlopig niet aan de orde. Elke school kan nog uitbreiden op de eigen campus en heeft zich ook ingeschreven voor betoelaging hiervoor. Het gaat om een honderdtal plaatsen per school die zo op vrij korte termijn extra kunnen gecreëerd worden.”

Alle info over het digitaal aanmelden en inschrijven via http://www.beveren.be