Gedaan met losse tegels in Warande NA 9 JAAR EINDELIJK OPLOSSING VOOR WINKELWANDELSTRAAT KRISTOF PIETERS

28 april 2018

02u38 0 Beveren Nog voor de zomer zal een proefstrook van het wegdek in de winkelwandelstraat Warande opnieuw aangelegd worden. Dat hebben de aannemer en de eigenaar van Warande afgesproken. Al negen jaar hebben ze een geschil over een aantal gebreken bij de bouw, zoals insijpelend water in de ondergrondse parking en tegels die telkens los komen.

Bij de gemeente komen er regelmatig klachten binnen over de slechte staat van de weg van de winkelwandelstraat Warande. Op de gemeenteraad peilde Stijn De Munck (Groen-sp.a) naar een stand van zaken in het dossier. Sinds de oplevering - intussen 9 jaar geleden - is er een juridisch geschil tussen de aannemer en de eigenaar over een aantal gebreken bij de bouw. De bouwfirma wordt verweten dat ze de ondergrondse parkeergarage te hoog gebouwd heeft waardoor er onvoldoende fundering ligt tussen de tegels en het betonnen dak van de parking. Hier komen de tegels telkens los en zijn er al verschillende mensen gevallen.





Als er geen onverwachte kink in de kabel komt, zou het 10-jarig bestaan van Warande gevierd kunnen worden met een definitieve heraanleg. "Eigenaar ING heeft recent samen gezeten met de aannemer en winkelcentrumbeheerder SCMS", zegt schepen van economie Filip Kegels (N-VA).





Nog voor zomer proefstrook

"Na negen jaar is er eindelijk bereidheid om tot een dading te komen. Met het juridisch geschil moeien we ons niet, maar we zijn wel blij dat er is afgesproken om nog voor de zomer een proefstrook van de weg opnieuw aan te leggen. Als dit een bevredigend resultaat oplevert, zal de hele winkelwandelstraat hersteld worden. Ik denk dat er tot één derde van de tegels los ligt. We krijgen daar veel klachten over, maar we kunnen niet ingrijpen omdat de Warande nog altijd privaat domein is. We willen de straat pas opnemen in het openbaar domein als de problemen opgelost zijn." Behalve losliggende tegels zijn er ook lekken in de ondergrondse parking en ter hoogte van de kassa in de supermarkt Albert Heyn. "Maar ook daar zijn de grootste problemen nu weggewerkt", zegt Kegels.





Als Warande bij het openbaar domein komt, is de gemeente bereid om ook te investeren om de winkelwandelstraat aantrekkelijker te maken.





Speeltuintje

"We denken hierbij aan een speeltuintje op het grasveld aan Jules Verne en ook aan een extra terras voor een tweede horecapunt. Dat zal de inzet worden van de tweede editie van 'win je winkel'. Dit jaar willen we op zoek naar iemand die een horecazaak wil opstarten. We denken ook nog aan andere ingrepen om de Warande aangenamer te maken. Een gezelligere winkelstraat zal minder te kampen hebben met leegstand."