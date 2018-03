Gedaan met 25 kilometer omfietsen FIETSBUS VERVOERT HAVENWERKNEMERS TUSSEN SCHELDEOEVERS KRISTOF PIETERS

13 maart 2018

02u57 0 Beveren Werknemers uit de haven kunnen vanaf morgen met de fiets de bus op. Bij gebrek aan een noordelijke fietsverbinding tussen beide Scheldeoevers moesten zij 25 kilometer omrijden. Het proefproject kost 1,8 miljoen euro per jaar.

Uit eigen onderzoek van het Havenbedrijf blijkt dat ruim 4.000 werknemers zich dagelijks van hun woonplaats op rechteroever verplaatsen naar hun werkplek in de Waaslandhaven en dat een nog groter aantal de omgekeerde beweging maakt. De Liefkenshoektunnel is momenteel echter de enige noordelijke verbinding tussen de twee Scheldeoevers. Wie met de fiets naar het werk wil, moet 25 kilometer omrijden. Daar komt vanaf morgen, woensdag14 maart, verandering in. Samen met het Vlaams gewest lanceert het Havenbedrijf de Fietsbus. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en haventopman Jacques Vandermeiren mochten gisteren het eerste ritje maken. Werknemers die de fiets verkiezen, kunnen de fietsbus op om hen door de Tijsmans- en/of Liefkenshoektunnel te vervoeren.





De fietsbus is een gelede bus met een ingebouwde fietsenstalling. Maximaal 30 fietsers kunnen tegelijkertijd de bus op. Opstappen kan aan vier haltes, twee op de Rechterscheldeoever (Noorderlaan en Scheldelaan) en twee op de Linkerscheldeoever (Waaslandhaven-Noord en Tolplein). "We plannen zowel tijdens de spitsperiodes als voor en na de shifturen een frequentie van één bus per kwartier. Dat betekent dat we vier bussen inzetten, en dit zowel tijdens de week als in het weekend", verduidelijkt Tom Verlinden, mobiliteitsmanager van het Havenbedrijf. "Door deze werknemers een efficiënte fietsverbinding te bieden, hebben ze een betrouwbaar alternatief voor de auto. Een dergelijk alternatief is nodig, willen we de bereikbaarheid van de haven garanderen. Er staan ons nog heel wat uitdagingen te wachten, zoals de werken in het kader van de Oosterweelverbinding."





Files

Minister Weyts financiert 50% van de kostprijs die 1,8 miljoen euro per jaar bedraagt. "Want de fietsbus haalt veel auto's uit de files rond de haven", legt hij uit. Ook Jacques Vandermeiren is tevreden. "In het verleden was het voor de fietsende pendelaars in de haven onmogelijk om de Schelde over te steken."





De fietsbus begint elke ochtend om 4.45 uur te rijden. Tot 9 uur vertrekt er elk kwartier een bus. Hetzelfde aanbod herhaalt zich tussen 12.45 uur en 18.30 uur en tussen 20.45 uur en 23.00 uur. Na deze spitsmomenten wordt er elk uur een bus ingezet. Vijf bedrijven (BASF, Lanxess, Katoen Natie, Evonik en het Havenbedrijf) stappen in deze pilootfase in. Vanaf 3 april wordt de bus opengesteld voor alle werknemers in de haven.





Meer info: www.defietsbus.be