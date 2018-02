Geboortebos achter sporthal Carenna 02 februari 2018

Achter sporthal Carenna in Verrebroek is een heus geboortebos aangelegd. De inwoners staken hiervoor zelf de handen uit de mouwen. Ze knopen hiermee aan met een eeuwenoude traditie; namelijk het aanplanten van een levens- of geboorteboom bij de geboorte van een kind. In het geboortebos kregen alle kinderen die geboren zijn in 2015, 2016 en 2017 en woonachtig zijn in Verrebroek een boom. De verenigingen mochten struikjes planten. Filip Kegels, schepen van Natuurontwikkeling, is blij met het initiatief. "We willen dat onze jeugd ook in een groene omgeving kan opgroeien. Door hen een eigen boom te geven, hopen we dus indirect dat ze de impact van bomen op hun onmiddellijke leefomgeving later naar waarde kunnen schatten." (PKM)