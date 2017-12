Gaverlandwijk start eerste BIN BUURTINFORMATIENETWERK MOET STIJGEND AANTAL INBRAKEN AANPAKKEN KRISTOF PIETERS

02u41 0 Foto Kristof Pieters Buurtbewoners Anja Waem, Franky Cleys en Jean-Paul Hermans ondertekenen samen met burgemeester Marc Van de Vijver het BIN-charter voor de Gaverlandwijk. Beveren De bewoners van de Gaverlandwijk zijn als eerste in Beveren in een zogenaamd Buurtinformatienetwerk of BIN gestapt. Het initiatief komt van de buurt zelf en werd genomen door enkele burgers die al geconfronteerd werden met inbraken. Korpschef Leo Mares is tevreden dat de wijk de stap heeft gezet. "Hoe meer sociale controle, hoe minder kansen voor dieven."

Het initiatief voor het Buurtinformatienetwerk werd genomen door Franky Cleys, die ook de functie van BIN-coördinator op zich zal nemen. "Ik ben zelf al eens geconfronteerd geweest met een inbraakpoging bij me thuis en bij de buren heb ik zelfs dieven op heterdaad betrapt. Ik heb de daders toen nog achterna gezeten", legt hij zijn motivatie uit. "Intussen ben ik op brugpensioen en wil ik mijn steentje bijdragen om de wijk veiliger te maken. Ik ga bijna dagelijks wandelen met mijn hond en zie dus veel."





Buren Jean-Paul Hermans en Anja Waem waren bereid om assistent-coördinatoren te worden van het BIN. "Ik ben eveneens al slachtoffer geworden van een inbraak en net als Franky ga ik vaak wandelen met de hond. Hoe meer mensen een oogje in het zeil kunnen houden, hoe beter", vindt Jean-Paul.





35 leden

De politiezone Wano vroeg aan inspecteur Stijn De Lille om de vaste contactpersoon te worden van het nieuwe BIN. Gisteren werd de samenwerking plechtig ondertekend op het gemeentehuis van Beveren. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) hoopt dat het voorbeeld van de Gaverlandwijk ook door andere wijken gevolgd zal worden.





"Dit eerste BIN telt nu bij de start 35 leden, maar we hopen uiteraard dat dit aantal snel zal aangroeien." Voor de gemeente Beveren is dit het eerste buurtinformatienetwerk, al is er sinds 2004 wel een winkelinformatienetwerk. "Dat telt meer dan 240 winkels en handelaars en werkt bijzonder goed", vervolgt Van de Vijver. "Het WIN is echter minder gericht op inbraken en houdt zich vooral bezig met fenomenen als winkeldiefstal, wisseltrucs of vals geld."





Korpschef Leo Mares juicht de komst van het BIN eveneens toe. "We waren al langer vragende partij, maar het initiatief moet van de buurt zelf komen. We nemen de kosten voor ons en gebruiken het communicatiesysteem B-Alert om de leden van het BIN op de hoogte te houden van verdachte situaties. Met dit systeem wordt iedereen opgebeld en krijgt een gesproken boodschap te horen."





Waasland getroffen

Meer sociale controle is voor de politie alleszins welkom. "Tot november zag het ernaar uit dat we dit jaar een daling gingen hebben van het aantal inbraken, maar jammer genoeg is het tij plots gekeerd en zien we de laatste weken een forse toename", zegt korpschef Leo Mares. "Dit is bovendien geen nationale tendens. Het gaat vooral om het Waasland dat getroffen wordt. Vermoedelijk opereren de bendes vanuit grootsteden. Met de grote assen als de E17, E34 en N70 zijn zowat alle wijken in Beveren risicovol voor inbraken. We kunnen dus zeker de hulp gebruiken van bewoners om mee een oogje in het zeil te houden."