Gaverlandstraat dicht voor collectorwerken 10 maart 2018

De Gaverlandstraat in Melsele is nog tot eind deze maand dicht voor collectorwerken. Daarvoor moet een deel van het wegdek en het voetpad aan kant met even huisnummers opgebroken worden. De werken zijn nodig om de riolering voor een nieuw geplande verkaveling aan te sluiten op de bestaande riolering van de Gaverlandstraat. Later wordt de nieuwe straat, die de naam 'Pillekeshof' zal krijgen, aangelegd. Een deel van de nieuwe woonwijk zal via de Gaverlandstraat ontsloten worden, een ander deel krijgt een ontsluiting via de Guldenvliesstraat. De werken zijn voltooid op 30 maart. Er is een omleiding via de Koolputstraat en de Dijkstraat. De wijk Vesten blijft bereikbaar via de Gaverlandstraat en de Keizer Karelstraat. (PKM)