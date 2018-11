Gault&Millau beloont Tafeltje Rond met extra half punt Kristof Pieters

17u25 5 Beveren In de nieuwe editie van de culinaire gids Gault&Millau die maandag is voorgesteld, zijn er geen grote verschuivingen voor de restaurants in Beveren. Tafeltje Rond stijgt van 13 naar 13,5 op 20. Salfisis moet een punt inleveren en daalt van 13 naar 12.

De hoogste score is net als vorige jaren voor restaurant Herbert Robbrecht uit Vrasene, een zaak die ook al vele jaren op rij bekroond werd met een Michelinster. In de gids van Gault&Millau staat Herbert Robbrecht aan de top voor Beveren met een score van 14 op 20. Chef Herbert voelt echter stilaan wel de hete adem in zijn nek van Filip Slangen. Die was jarenlang aan de slag als traiteur en verbouwde enkele jaren terug een dokterswoning in het centrum van Beveren tot een klassevol restaurant. In Tafeltje Rond serveert hij klassiekers uit de Franse een Belgische brasseriekeuken aangevuld met dagelijkse suggesties. Volgens Gault&Millau zit er nog progressie in zijn keuken, want hij stijgt dit jaar van 13 naar 13,5.

De Nieuwe Schandpaal haalde vorig jaar als nieuwkomer een fraaie 13 op 20 en dat op de twintigste verjaardag van de zaak. Intussen is het restaurant echter gesloten en hebben chef Wim De Beule en zijn echtgenote Ilse Verschelden een nieuwe zaak geopend in Waasmunster. Salsifis is een andere gevestigde waarde in Beveren, maar deze zaak moet dit jaar wel een punt inleveren en zakt van 13 naar 12. Hiermee komt het op gelijke hoogte van Ozzo Sushi & Lounge in Hotel Beveren. Die zaak is momenteel gesloten wegens grondige verbouwingswerken. Zaakvoerder Tim Van der Valk verklapte al dat niet alleen het interieur wordt aangepakt, maar ook de kaart gevoelig zal uitgebreid worden.