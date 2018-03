Gastheren zetten deur open voor Grenspark 28 maart 2018

02u51 0

Het Grenspark Groot-Saeftinghe is nog in de maak, maar heeft wel al gastheren. Tijdens vier opleidingsdagen worden 21 lokale ondernemers klaargestoomd om bezoekers wegwijs te maken in streek. "We willen een netwerk creëren van onthaalmedewerkers die gasten naar elkaar kunnen doorverwijzen" zegt projectleider Richard Rozemeijer. "Dat resulteert in spontane arrangementen waarbij een gast een verblijf boekt in een Airbnb, dan een boerderij bezoekt, een fietsverhuurder inschakelt of bij een lokaal restaurant reserveert. De belevenis van de bezoeker wordt beter en tegelijk genieten ondernemers van elkaars inspanningen om klanten te trekken." De cursus was zo populair dat hij meteen volzet was. Inschrijven voor vervolgeditie in het najaar kan via ikdoemee@grensparkchallenge.eu. (PKM)