Gaslek in Hoog-Kallostraat 15 maart 2018

02u57 0

In de Hoog-Kallostraat in Kallo is gisterenmiddag een gaslek ontstaan. Een graafkraan raakte bij werken aan het voetpad een gasleiding. Gelukkig ging het om een lagedrukleiding. Er was ook een ploeg van Eandis vlakbij in de buurt. Zij konden het lek al snel dichten met een soort van prop, waarna de definitieve herstelling plaatsvond. De brandweer kwam even ter plaatse, maar moest niemand evacueren. De straat was een kwartiertje afgesloten. (PKM)