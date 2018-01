Ganzen en vogels spotten op Ganzondag 02u55 0 Beveren Na de eindejaarsfeesten kan men eens een dagje gaan uitwaaien en genieten van het Scheldelandschap.

Natuurpunt Waasland organiseert er zondag 14 januari de achtste editie van 'Ganzondag'. Een dag waarop je meegevoerd wordt in een boeiend verhaal over vogels, natuur en het havengebied. De 'ganse' dag kan je wandelen -al dan niet met gidsen- in en om enkele prachtige pareltjes van natuurgebieden en het toekomstig grenspark Groot Saeftinghe. In de polders verblijven elk jaar heel wat wintergasten zoals ganzen, smienten en andere watervogels. Natuurpunt zorgt voor telescopen en verrekijkers zodat je deze gasten goed kan bewonderen. Voor de jongsten is er een kinderzoektocht en schminkatelier. In de infokeet zijn er doorlopend filmpjes over het Grenspark te bekijken. Afspraak op zondag 14 januari doorlopend van 10 tot 17 uur aan de Infokeet op de Zoetenberm in Doel. (PKM)