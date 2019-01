Ganzen en andere vogels spotten op Ganzondag Kristof Pieters

10 januari 2019

18u06 1 Beveren Natuurpunt Waasland organiseert op zondag 13 januari de 9e editie van ‘Ganzondag’. Een dag waarop je meegevoerd wordt in een boeiend verhaal over vogels, natuur en het havengebied.

Niets beter om het nieuwe jaar in te zetten door een frisse neus op te halen in het polderlandschap en de natuur aan de Schelde. Tijdens de ‘Ganzondag’ neemt Natuurpunt bezoekers mee in een boeiend verhaal over (getijden)natuur, polderlandschap en havenindustrie. Meteen ook een perfecte gelegenheid om nog eens te wandelen in Hedwige- en Prosperpolder voordat deze worden teruggegeven aan de Schelde. Tegelijkertijd maak je kennis met enkele pareltjes van ‘natuurgebieden-in-wording’ en wandel je in en om het toekomstige grenspark Groot Saeftinghe. In de natuur- en landbouwgebieden langsheen de Schelde verblijven elk jaar vele wintergasten. Brandganzen, kolganzen, grauwe ganzen, smienten en andere watervogels zullen dan ook in grote aantallen aanwezig zijn. Andere wintergasten zoals blauwe kiekendief en misschien zelfs velduil kunnen eveneens present zijn. Natuurpunt zorgt voor telescopen en verrekijkers. De ‘ganse’ dag kan je meewandelen met natuur- en cultuurgidsen in en om het grenspark. Je kan ook op eigen houtje rondwandelen.

Voor kleuters en jonge kinderen is er een ganzenspel/-zoektocht uitgestippeld. Wie voldoende vragen correct weet te beantwoorden, krijgt een verrassing. In het schminkatelier kunnen de kinderen zich dan weer in een wild dier laten omtoveren.

De geleide natuurwandelingen starten vanaf 10.30 uur en zijn om het half uur. Afspraak aan de infokeet op de Zoetenberm in Doel.