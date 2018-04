Gans in fortgracht werd niet vergiftigd 25 april 2018

Er is dan toch geen botulisme vastgesteld in de walgracht van het Fort van Haasdonk. Afgelopen weekend werd de brandweer opgeroepen voor een gans in nood. Omdat er ook vissen aan de wateroppervlakte werden opgemerkt, werd gevreesd voor botulisme, maar dat blijkt nu toch niet het geval. "De gans was gebeten door een loslopende hond", zegt Patrick Bodson, voorzitter van de hengelclub De Verenigde Vrienden. De vissen zijn nu in de paartijd en vertoeven in de warme waterlagen. Ze komen dus niet naar boven door zuurstoftekort. We laten ook alle jaren ons water controleren. Als wij iets vreemds opmerken bij de vissen, wordt dit altijd onderzocht door een bioloog." De hengelclub roept bezoekers op om altijd honden aan de leiband te houden. "Hier worden regelmatig eenden en kippen gedropt en die zijn vaak tam en dus een makkelijke prooi voor loslopende honden." (PKM)