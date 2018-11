Fruitexpo lokte meer dan drieduizend bezoekers Kristof Pieters

06 november 2018

18u57 2

In Hof ter Saksen heeft de Nationale Fruitexpo de deuren gesloten. Op de expo werden maar liefst 750 rassen appelen en peren in de kijker gezet. Als locatie voor de 23ste nationale fruittentoonstelling koos de Nationale Boomgaardenstichting (NBS) dit jaar Hof ter Saksen waar de ‘oogst’ kon uitgestald worden in het kasteel zelf. Gedurende vijf zondagen kreeg deze expo heel veel bezoekers over de vloer, naar schatting zo’n 3.150. 132 personen namen deel aan de zoektocht rond de tentoonstelling. 27 deelnemers antwoordden juist op alle vragen. Onder hen werden drie winnaars geloot. Op de eerste plaats eindigde Julie Vandenplas uit Sint-Gillis-Waas. De tweede plaats was voor Ernest Groenwals uit Temse en de derde plaats voor Robbe D’hoey uit Kallo. Zij ontvangen een mooie prijs.