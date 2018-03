Freethielboys serveren kaas en wijn KRISTOF PIETERS

16 maart 2018

23u01 0

Supportersclub De Freethielboys houdt vandaag (17 maart) om 18 uur haar tiende kaas-en wijnavond. Met het eetfestijn wordt de werking ondersteund. De kaas- en wijnavond vindt naar aloude gewoonte plaats in OC De Verre in de Pater Vergauwenstraat in Verrebroek. Aanschuiven kost 18 euro voor volwassenen en 13 euro voor kinderen. Er is ook een vleesschotel als alternatief. Inschrijven via filipbatens@skynet.be