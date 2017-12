Freethiel krijgt veld met natuur- en kunstgras 02u41 0 Foto Kristof Pieters Een aannemer is volop bezig met de aanleg van een nieuwe hybride grasmat.

Als Waasland-Beveren na de winterstop verder blijft zakken in het klassement, zal het alvast niet aan de grasmat liggen. Een aannemer is begonnen met de aanleg van een hybride grasplein. Het veld heeft het voorbije jaar heel hard geleden. De gemeente trekt nu 400.000 euro uit voor de aanleg van een hybride grasveld op de Freethiel. Dit is een grasmat met een combinatie van natuur- en kunstgras. Er kan dan twee tot drie keer zoveel op gespeeld worden zonder schade toe te brengen aan het plein. De investering is nodig, want de Pro League heeft een nieuw reglement opgesteld en gaat zowel voor als na de match het veld keuren. Bij een onvoldoende riskeert voetbalclub Waasland-Beveren zware boetes. Bijkomend voordeel van een hybride grasmat is dat de eerste ploeg binnenkort ook op het A-terrein kan trainen zonder de kwaliteit van het veld in gevaar te brengen.





De werken moeten afgerond zijn tegen 7 januari. Op 20 januari vindt de eerste thuiswedstrijd na de winterbreak plaats. (PKM)





Meer over Waasland-Beveren

sportdiscipline

voetbal

sport

Freethiel