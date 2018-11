Fotografen leggen Beveren vast in vier seizoenen Kristof Pieters

23 november 2018

09u49 0 Beveren In het kasteel Cortewalle werden de prijswinnaars gehuldigd van de fotowedstrijd ‘Beveren in 4 seizoenen, editie zomer’. Uit 107 inzendingen werden 6 foto’s geselecteerd die de gemeente zal gebruiken voor haar communicatie op de sociale media en website.

De adviesraad Toerisme Beveren nam eind 2017 het initiatief om in samenwerking met dienst Toerisme een fotowedstrijd te organiseren, gespreid over 2 jaar en over de 4 seizoenen. Eerder dit jaar werden 5 winterfoto’s genomineerd en nu zijn de zomerfoto’s aan de beurt. In 2019 gaan de fotografen in de lente en de herfst op zoek naar mooie beelden.

“De mooiste kiekjes komen niet noodzakelijk van professionele fotografen”, zegt schepen Dominique Tielens (N-VA). “Er zijn in Beveren heel veel inwoners met een passie en oog voor mooie beelden actief bezig met fotografie. Dat talent mogen we niet onbekend en onbenut laten.”

Voor de zomereditie waren er 26 deelnemende fotografen die in totaal 107 foto’s instuurden. De jury selecteerde 6 foto’s en van Rudy Maes, Maria Van Esbroeck, Anneleen Poppe en Gino Vercauteren. De foto’s worden gepubliceerd op de sociale media en website van gemeente Beveren. De fotografen ontvingen een geschenkmand met streekproducten. “Bovendien kunnen we al de foto’s, zowel de genomineerde als de andere inzendingen, ook gebruiken in gemeentelijke en toeristische publicaties en online communicatie om zo onze gemeente nog beter te promoten”, zegt Tielens nog.

Wie zich als fotograaf wil bewijzen, krijgt in 2019 nog een kans. Van 1 april tot 30 juni kunnen via www.wetransfer.com lentefoto’s ingezonden worden naar toerisme@beveren.be.