Forten en kastelen decor voor Nationale Streekzoektocht LANDELIJKE GILDEN PAKT VOOR HET EERST UIT MET QUEESTE OP KINDERMAAT KRISTOF PIETERS

19 juni 2018

02u53 0 Beveren De Nationale Streekzoektocht van Landelijke Gilden strijkt dit jaar neer in Beveren en de Polders van Kruibeke. Volgens de initiatiefnemers één van de mooiste plekken van Vlaanderen. Er worden tijdens de zomermaanden zo'n 7.000 deelnemers verwacht. Voor het eerst is er ook een kinderbelevingstocht.

De Nationale Streekzoektocht wordt sinds 1984 georganiseerd en elk jaar vindt deze in een andere provincie plaats. In 2000 werd het noorden van Beveren en Sint-Gillis-Waas verkend en nu trekt Landelijke Gilden naar het zuiden van Beveren en Kruibeke. "Dat is geen toeval, want het overstromingsgebied de Polders van Kruibeke is pas afgewerkt en dit is één van de mooiste plekken van Vlaanderen geworden", zegt Willem Mesuere, consulent Landelijke Gilden.





Deelnemen kan vanaf nu tot en met 2 september. "Er is keuze uit een fietstocht van 40 km of een autoroute van 60 km, elk met zijn eigen parcours en gedeeltelijk andere vragen", vervolgt Mesuere. "We volgen er de slingerende Schelde, rijden langs polders en bolle akkers en stoppen aan charmante cafeetjes en historische gebouwen zoals de vele forten en kastelen." De zoektocht begint aan Cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren. Daar kan men de deelnameboekjes met routebeschrijving en vragen afhalen. In totaal zijn er onderweg 15 vragen op te lossen. De winnaars gaan naar huis met één van de vele mooie prijzen uit de prijzenpot van om en bij de 6.000 euro.





Voor het eerst is er ook een kinderbelevingstocht op touw gezet. "We merken dat de fietstocht vaak iets te lang was voor kleinere kinderen", zegt adjunct-directeur Bert Meulemans. "Daarom hebben we een tocht ontwikkeld op kindermaat. Langs acht verhalen, geïnspireerd op lokale volksverhalen uit de tijd van Mercator, maken kinderen en hun ouders kennis met de Kruibeekse Polders. Ouders kunnen de verhalen zelf voorlezen uit het fraai geïllustreerde vertelboek of je kan ze beluisteren aan de hand van een QR-code aan de vertelpaaltjes. Die zijn geplaatst op herkenbare plaatsen die in de illustraties verwerkt werden. Zo kunnen kinderen met hun eigen 'boekje' elke vertelplaats zelf gaan opzoeken. Het is de eerste keer dat we zo'n kinderbelevingstocht op poten zetten maar de verwachtingen zijn hoog gespannen."





7.000 deelnemers

Landelijke Gilden promoot de Nationale Streekzoektocht bij de eigen leden en dat zijn er 68.000 in Vlaanderen. "Maar men moet uiteraard geen lid zijn om deel te nemen", benadrukt Mesuere. "We kunnen meestal toch wel rekenen op een 7.000-tal deelnemers en hopen dit aantal hier in Beveren en Kruibeke zeker te evenaren." Om het initiatief extra in de kijker te zetten werd er alvast een reuzegroot spandoek ontrold vanop de Graventoren in Rupelmonde.





Meer info: www.streekzoektocht.be.