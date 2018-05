Forse daling van energiefactuur dankzij LED-verlichting 03 mei 2018

02u48 0 Beveren De gemeente Beveren heeft een voorlopige balans opgemaakt van het 'relightingproject' in sportinfrastructuur en die blijkt bijzonder positief uit te vallen.

De voorbije jaren werd overgestapt van klassieke verlichting naar LED-armaturen in het sportcentrum van Kieldrecht, de sporthal Tassijns in Haasdonk, de Perel in Kallo en de basisschool van Kallo. "Waar mogelijk bleef de bekabeling behouden, maar we hebben dit wel uitgebreid met een bewegingsdetectie zodat de verlichting niet nodeloos brandt als er niemand aan het sporten is", legt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) uit. De resultaten zijn alvast veelbelovend. Afhankelijk van het vermogen, de grootte van de infrastructuur en het vereiste verlichtingsniveau is er een daling van 50 tot bijna 80% van het totaal elektrisch verbruik. Concreet daalde de rekening in Kieldrecht van 9.905 euro naar 3.370 euro per jaar. In de basisschool van Kallo betaalt men slechts 171 euro meer in plaats van 815 euro vroeger. "Uiteraard hangt er ook een investeringskost aan vast. Rekening houdend met een stijging van de energieprijzen van 4% zal die kost terugverdiend zijn op 4 tot 8 jaar."





Van de Vijver benadrukt dat het ondertekenen van het zogenaamde Burgemeestersconvenant geen dode letter is gebleven. Daarin engageerden de Wase gemeenten zich om tegen 2020 binnen hun grondgebied minstens 20% van de CO2-uitstoot te reduceren. (PKM)