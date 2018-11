Fles acetyleen vat vuur: werkplaats DP World volledig ontruimd Kristof Pieters

26 november 2018

10u25 0 Beveren Een werkplaats van containerbehandelaar DP World aan het Deurganckdok in Doel is maandagochtend volledig ontruimd nadat een fles acetyleen vuur had gevat. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Het incident gebeurde maandagochtend iets na acht uur in een werkplaats van DP World waar onder meer het onderhoud gebeurt aan de straddle carriers. Om een nog ongekende reden vatte een fles acetyleen plots vuur. “Dit soort flessen wordt gebruikt om laswerken uit te voeren”, zegt woordvoerster Kris Thieren. “Het hele gebouw is meteen ontruimd. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer is ter plaatse gekomen en had de situatie snel onder controle. Na een uurtje kon iedereen terug aan het werk. Er is geen schade aan het gebouw.” Hoe de fles acetyleen plots vuur kon vatten, wordt nu nog verder onderzocht.