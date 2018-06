Finalisten 'Win je winkel' op Tropische Start 22 juni 2018

Het Winkeldorp Beveren organiseert dit weekend de tweede editie van de Tropische Start. De handelaars organiseren op vrijdag 22 juni een laatavond opening tot 22 uur. Het startschot van de avondmarkt wordt gegeven om 16 uur.





"Dit jaar zal de parking op de Grote Markt niet worden ingenomen. De kraampjes worden gecentraliseerd op de Grote Markt en in de winkelstraten", zegt centrummanager Stefaan Provost. Voor tropische klanken zorgen dit jaar familiegroep Niveau Chapeau en op de Grote Markt is er een salsa-party met ambianceband Delacover. In de winkelstraten is er de ambiancegroep Kadrievi. In de Warande krijgen shoppers bij elke aankoop een jeton voor een gratis glas sangria. De scouts staan er opnieuw met een cocktailbar ten voordele van Dhanwar en de kleinsten kunnen gratis op een zwiermolen. Verder kan men tussen 18 en 22 uur ook kennismaken met de finalisten van 'Win je Winkel'. Ze zullen tijdens de braderij hun nieuw concept voorstellen voor het hoekpad in de Warande. Quinnah Talboom (22) en Nikki Roegies (20) uit Herentals willen een hippe koffie- en aperitiefbar uitbouwen onder naam Mokmosa. Debby De Quick uit Beveren baat nu reeds het koffiehuis Mia's op de Grote Markt uit en wil met 'Mama Mia's' hieraan een vervolg schrijven met verse en glutenvrije producten. Het publiek kan nog tot zondag meestemmen via de Facebookpagina van de gemeente Beveren. (PKM)