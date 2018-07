Filmvoorstelling 'I, Daniel Blake' in openlucht 28 juli 2018

02u34 0 Beveren De CM-kern Beveren organiseert op 7 augustus een vertoning van de film 'I, Daniel Blake', van de Britse regisseur Ken Loach.

Met die prent won hij de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes in 2016. De film vertelt het verhaal van de 59-jarige Daniel Blake, die voornamelijk als timmerman gewerkt heeft. Na een hartinfarct heeft hij voor het eerst in zijn leven de hulp van de overheid nodig. Al snel loopt hij verloren in een systeem dat veel te bureaucratisch is, en vooral een hart mist. De filmvertoning vindt plaats in openlucht op dinsdag 7 augustus, in het park aan de kapel van Gaverland (Gaverlandstraat in Melsele). De vertoning begin om 21.15 uur, de toegang is gratis. (PKM)