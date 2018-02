Filmpje op sociale media doet trucker met kind op schoot das om 13 februari 2018

Een 33-jarige trucker uit Sint-Gillis-Waas is gisteren door de politierechtbank in Sint-Niklaas veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen. De vrachtwagenchauffeur had op 19 februari vorig jaar zijn zesjarig kind op de schoot genomen terwijl hij over de snelweg in Kallo reed. Het was uiteindelijk een filmpje op sociale media die de trucker de das omdeed. Een passagier in een auto die naast de truck reed, had gefilmd hou de man zijn zoontje op de schoot nam. De kleuter mocht al rijdend zelfs even het stuur overnemen. De trucker hield hierbij zijn handen in de lucht. Dat bleek niet zonder gevaar want bij het nemen van een afrit reed de truck gedeeltelijk over de pechstrook. Het hele tafereel werd gefilmd en op de sociale media geplaatst. Op die manier belandde het ook bij de politie. Die slaagde aan de hand van de beelden erin de vrachtwagenchauffeur te identificeren. Naast een rijverbod kreeg de man gisteren ook nog een effectieve geldboete van 800 euro. (PKM)