Filip Paelinck geeft dirigeerstokje door aan Ken Van Hoylandt Kristof Pieters

05 maart 2019

13u56 0 Beveren Dirigent Filip Paelinck heeft met een groot concert in CC Ter Vesten afscheid genomen van de fanfare Leopold en Albertisten uit Kieldrecht, of kortweg de Pollekes. Hij geeft het stokje door aan Ken Van Hoylandt.

Het Remenbrance Concert naar aanleiding van 100 jaar Pollekes en 100 jaar Wereldoorlog I was voor dirigent Filip Paelinck meteen ook zijn laatste concert met ‘zijn’ fanfare. Na 24 jaar aan het roer te hebben gestaan, geeft de Meerdonkenaar nu het dirigeerstokje door aan Ken Van Hoylandt. Filip werd uitgebreid in de bloemen gezet en nam afscheid in schoonheid.

De werken stonden allemaal in het teken van de herdenking van de oorlog. Bijzonder ook was de uitvoering van ‘Passchendaele’, een werk dat normaal gezien enkel door militaire gezelschappen mag uitgevoerd worden. Marc Van Hoylandt wist majoor Simon Haw echter te overtuigen en kon de partituren van Passchendaele bemachtigen. Met ‘Return of the Fallen’, een compositie van de nieuwe dirigent Ken Van Hoylandt, gaf deze beloftevolle muzikant meteen ook zijn visitekaartje af. Met dit Remenbrance Concert zit een eerste hoogtepunt van het jubileumjaar erop. Nu is het aftellen naar 31 mei met een optreden aan de Menenpoort in Ieper.