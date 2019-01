Filip Kegels neemt ondanks ziekte ambt van schepen terug op: “Ik ga mijn leven niet op pauze zetten” Beverse gemeenteraad officieel geïnstalleerd Kristof Pieters

03 januari 2019

21u06 0 Beveren Filip Kegels (N-VA) heeft donderdagavond opnieuw de eed afgelegd als schepen. Hij kreeg recent te horen dat hij kanker heeft, maar vond toch de moed om zijn ambt weer op te nemen. “De dokters hebben een plan en zolang dat er is, heb ik hoop en wil ik mijn leven voortzetten zoals het is”, klinkt het vastberaden.

Na zijn publieke bekendmaking vorige week werd Filip Kegels bedolven onder de steunbetuigingen. “Niet alleen uit Beveren maar tot ver daarbuiten”, vertelt hij. “Dat heeft echt wel deugd gedaan. Het was geen makkelijke beslissing, want ik wilde niet dat iedereen me met medelijden zou behandelen. Ik wist echter ook dat dit toch nooit een geheim kon blijven. Bovendien wil ik dat niet. Er is al genoeg taboe rond deze verschrikkelijke ziekte. Daarom dat ik meteen open kaart heb gespeeld.”

Vlak voor de eindejaarsfeesten kreeg Filip Kegels te horen dat er een tumor was gevonden in één van de longen met uitzaaiingen naar het bot en de bijnieren. “De eerste dagen was ik natuurlijk volledig murw geslagen. Dan wil je eigenlijk niet meer uit je bed kruipen. Dankzij de enorme steun van mijn partner, mijn familie en vrienden heb ik echter mijn rug gerecht. Intussen heb ik al van de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen en Gent een voorstel tot behandeling en volgende week krijg ik er nog één uit Leuven. Die wijken wat van elkaar af en gaan van traditioneel tot vrij revolutionair. Tegen 10 januari wil ik de knoop doorhakken. Ik weet nu al dat de behandeling minstens twee jaar zal duren. Wat het effect ervan zal zijn op mijn lichaam is natuurlijk afwachten, maar ik wil niet dat dit mijn hele leven gaat bepalen. Daarom dat ik ook snel heb beslist dat ik mijn ambt als schepen wil voortzetten. Zolang de artsen er moed in hebben, heb ik dat ook.”

Volgende maandag komt het college voor de eerste keer samen. “Intussen ben ik wel al een dag komen werken op het gemeentehuis”, vervolgt Kegels. “Ik kon bij het personeel op enorm veel steun en begrip rekenen. Gelukkig heb ik dezelfde departementen als tijdens de vorige legislatuur. Ik weet dat die goed draaien en dat ik op die ploeg mensen kan rekenen. Op dagen dat het wat minder gaat, zal ik veel telefonisch kunnen afhandelen.”

Veel steunbetuigingen

Voor de diagnose had Filip Kegels zich ook al kandidaat gesteld voor de komende verkiezingen voor het Vlaams parlement in mei. Ook die kandidatuur gaat hij niet intrekken. “Ik heb het natuurlijk wel besproken binnen onze Beverse afdeling. Zij steunen me hierin en willen in mijn plaats campagne voeren. Ik zelf zal natuurlijk niet voluit kunnen gaan maar de redenering is dezelfde als bij mijn schepenambt: ja, ik ben een patiënt die in behandeling is voor kanker, maar ik wil daarom niet plots al mijn plannen en dromen opbergen. Zolang de artsen een plan hebben, is er hoop en daar trek ik me aan op. En dat is niet alleen op professioneel en politiek vlak, maar ook privé. Ik wil mijn leven niet op pauze zetten.”

Filip Kegels trekt zich ook op aan de vele steunbetuigingen. “Die zijn zo massaal dat ik nog niet de tijd heb gehad om ze allemaal te lezen en beantwoorden. Die steun komt soms ook van mensen van wie ik het misschien niet had verwacht. Ik voel enorm veel betrokkenheid, over alle partijgrenzen heen, dat is echt hartverwarmend.”