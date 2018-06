Files vermijden? Neem de Waterbus HAVENBEDRIJF BREIDT HUIDIGE VLOOT UIT MET ZES SCHEPEN KRISTOF PIETERS

14 juni 2018

02u31 0 Beveren Wie niet langer in de file wil staan voor de Kennedytunnel, kan sinds vorig jaar een alternatief over het water nemen. De Waterbus is een groot succes en daarom komt er nog dit najaar een noordelijke route bij richting Waaslandhaven. Volgend jaar kan men zelfs tot in Schoten via het Albertkanaal.

De Waterbus vaart sinds 1 juli vorig jaar op de Schelde als alternatief vervoermiddel voor wie vanuit Hemiksem en Kruibeke naar Antwerpen wil. Via de bestaande overzetdiensten kunnen ook inwoners uit Hoboken en Bazel van deze zuidelijke route gebruik maken. Na één jaar werking wil het Havenbedrijf een versnelling hoger schakelen. De Waterbus is immers een groot succes en vervoert tot 1.000 reizigers per dag.





Om nog meer mensen te kunnen bedienen, wordt het zuidelijke traject (Hemiksem-Steenplein) vanaf het najaar uitgebreid met drie haltes naar het noorden. Passagiers varen vanaf het Steenplein naar de bestaande steiger op linkeroever aan het Sint-Annastrand. De Waterbus vervolgt haar traject in de haven langs de Scheldedijk en de Ketenislaan in Kallo. Vooral Katoen Natie is al lang vragende partij. Door het gebrek aan openbaar vervoer in het havengebied, haken heel wat kandidaat-werknemers af. Wie toch over een auto beschikt, kijkt vaak op tegen de lange files aan de Waasland- en Kennedytunnel.





Duurzaam alternatief

"We werken daarom aan oplossingen voor het mobiliteitsprobleem", zegt havenschepen Marc Van Peel. "Watermobiliteit is iets nieuw voor de regio rond Antwerpen, maar het slaat duidelijk aan en daarom dat we nu uitbreiden. Voor het nieuwe noordelijke traject legt de Waterbus minder lange afstanden af, maar ze zal op termijn tot vier keer de oversteek maken tussen linker- en rechteroever. Het traject moet mensen aanmoedigen om de auto thuis te laten en gebruik te maken van dit duurzaam alternatief."





Een tweede uitbreiding volgt begin volgend jaar met de Albertkanaalroute. Dat kanaal verbindt filegevoelige gemeenten ten oosten Antwerpen met de stad. De route zal halt houden aan de brug van de Houtlaan in Wijnegem, aan de monding van het Kempisch kanaal in Schoten en een tijdelijke halte is gelegen aan de fietsbrug van de Ijzerlaan. Aan het Havenhuis ligt de eindhalte. De lijn zal bediend worden door drie elektrische schepen. De zwakke stroming en de lagere snelheid op het Albertkanaal maken het mogelijk om over te stappen naar dit milieuvriendelijke alternatief. In totaal zal de huidige vloot worden uitgebreid met zes extra schepen.





Intussen zijn er al verschillende andere gemeenten vragende partij voor een halte van de Waterbus. Zwijndrecht wil zelfs een steiger meefinancieren en ook Temse hoopt dat de zuidelijke lijn verlengd zal worden tot aan de Wilfordkaai.