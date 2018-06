Fikse boete en rijverbod na dronken crash tegen vangrail 08 juni 2018

02u46 0 Beveren De 22-jarige D.V. uit Beveren moest uitleggen aan de politierechter in Antwerpen waarom hij vorig jaar in april in stomdronken toestand achter het stuur kroop en tegen een betonnen vangrail knalde aan de afrit in Merksem.

"De man had 1,8 promille alcohol in zijn bloed en was in dronken toestand. Hij verspreidde een alcoholgeur, gaf een slaperige indruk en kon zich moeillijk oriënteren", klonk het bij het openbaar ministerie. De verdediging benadrukte dat D.V. bijna nooit te veel drinkt maar dat ze op stap waren met een groep vrienden die net een vriend verloren hadden. "Bovendien had mijn cliënt net naast een job gegrepen en kampte zijn vader met een hartkwaal."





"Dat is nog geen reden om in die toestand achter het stuur te kruipen", besloot de politierechter. "De brandweer heeft je uit je wrak moeten bevrijden, je kan van geluk spreken dat je dit nog kan navertellen."





D.V. moet naast de gerechtskosten een boete betalen van 1.600 euro en krijgt een rijverbod van 21 dagen. De medische en psychische proeven heeft hij al afgelegd op zijn nieuwe job. (BSB)